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Meta сообщила о возможности закрытия Facebook и Instagram в Европе

Meta сообщила о возможности закрытия Facebook и Instagram в Европе

Компания Марка Цукерберга Meta может закрыть Facebook и Instagram в Европе. Отмечается, что в настоящее время европейское законодательство о персональных данных запрещает Meta хранить данные европейских пользователей на американских серверах.

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