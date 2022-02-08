Meta сообщила о возможности закрытия Facebook и Instagram в Европе

Компания Марка Цукерберга Meta может закрыть Facebook и Instagram в Европе. Отмечается, что в настоящее время европейское законодательство о персональных данных запрещает Meta хранить данные европейских пользователей на американских серверах.
Компания Марка Цукерберга Meta может закрыть Facebook и Instagram в Европе. Отмечается, что в настоящее время европейское законодательство о персональных данных запрещает Meta хранить данные европейских пользователей на американских серверах.
Свежие комментарии