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Либерахнутые глупцы? Нет - безумцы!

Либерахнутые глупцы? Нет - безумцы!

Отличный пример, подтверждающий, что безумие не равно глупости. Это - два абсолютно разных понятия редко уживающиеся в одной голове.

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