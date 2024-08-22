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Захарова: Россия примет жесткие ответные меры в отношении Латвии

Захарова: Россия примет жесткие ответные меры в отношении Латвии

Москва примет жесткие ответные меры асимметричного характера в отношении Латвии. Об этом РИА Новости заявила официальный представитель отечественного министерства иностранных дел Мария Захарова, комментируя усложнение Ригой продления вида на жительство для граждан Российской Федерации.

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Комментарии
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хм... примем меры к Латвии, за то что они не продлевают ВНЖ нашим релокантам? Странно...
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16 час.
Лариса Чикова
Там половина населения русские.
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14 час.

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