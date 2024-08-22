Захарова: Россия примет жесткие ответные меры в отношении Латвии

Москва примет жесткие ответные меры асимметричного характера в отношении Латвии. Об этом РИА Новости заявила официальный представитель отечественного министерства иностранных дел Мария Захарова, комментируя усложнение Ригой продления вида на жительство для граждан Российской Федерации.