В ЕП обвинили правительство Украины в препятствовании свободе вероисповедания

Член Европарламента (ЕП) от Болгарии Петар Волгин обвинил правительство Украины в препятствовании свободе вероисповедания на фоне преследования властями страны Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).
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