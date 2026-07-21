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Ромеро о поражении в финале ЧМ: «Мечтали привезти кубок домой, но не получилось. Пришло время работать усерднее и готовиться к тому, чтобы вернуть футболку Аргентины на самую вершину»

Защитник сборной Аргентины Кристиан Ромеро опубликовал сообщение к болельщикам после ЧМ-2026 . «На этот раз не получилось.

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