Самолетам пришлось «уклоняться» от обломков взорвавшегося Starship

Крушение ракеты во время тестового запуска произошло из-за утечки кислорода или топлива.фото: x.com/SpaceXКрушение ракеты Starship во время тестового запуска произошло из-за утечки кислорода или топлива, заявил 17 января владелец SpaceX Илон Маск.
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