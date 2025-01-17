Самолетам пришлось «уклоняться» от обломков взорвавшегося Starship

Крушение ракеты во время тестового запуска произошло из-за утечки кислорода или топлива.фото: x.com/SpaceXКрушение ракеты Starship во время тестового запуска произошло из-за утечки кислорода или топлива, заявил 17 января владелец SpaceX Илон Маск.