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Захарова: страны АСЕАН понимают первопричины кризиса в Европе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что государства Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) отлично осознают корни текущего положения на европейском континенте и имеют ясное представление о том, чем является Россия.

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