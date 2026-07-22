Новости внутренней и внешней политики в России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что государства Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) отлично осознают корни текущего положения на европейском континенте и имеют ясное представление о том, чем является Россия.