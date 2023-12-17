Круглые корабли для новогодней елки

Скоро Новый год. Праздник, когда каждый из нас ждет чего-то радостного, необычного, волшебного… Но волшебного можно ждать, а можно и это самое «волшебство» создавать собственными руками, причем вместе с детьми и внуками, отчего и взрослым и детям будет одна только польза.