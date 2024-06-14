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Крымское информационное агентство

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Крымчанин устроил в квартире лабораторию по производству наркотиков

Крымчанин устроил в квартире лабораторию по производству наркотиков

По данным пресс-службы Прокуратуры РК, утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя региона, обвиняемого в незаконном производстве психотропных веществ в особо крупном размере.

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