Уголовное дело завели после отравления в детском саду в Приамурье

РИА Новости В Амурской области возбудили уголовное дело после массового отравления в детском саду.Как сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК, после приема пищи плохо себя почувствовали и были госпитализированы трое детей.
РИА Новости В Амурской области возбудили уголовное дело после массового отравления в детском саду.Как сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК, после приема пищи плохо себя почувствовали и были госпитализированы трое детей.
Свежие комментарии