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Уголовное дело завели после отравления в детском саду в Приамурье

Уголовное дело завели после отравления в детском саду в Приамурье

РИА Новости В Амурской области возбудили уголовное дело после массового отравления в детском саду.Как сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК, после приема пищи плохо себя почувствовали и были госпитализированы трое детей.

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