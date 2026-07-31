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ФСБ задержала члена "Артподготовки"*, собиравшего данные о российском ВПК

ФСБ задержала члена "Артподготовки"*, собиравшего данные о российском ВПК

ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ В Нижегородской области сотрудники ФСБ совместно со Следственным комитетом задержали гражданина РФ, который собирал сведения о предприятиях военно-промышленного комплекса в интересах украинских спецслужб.

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