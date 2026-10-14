IT-эксперт Геллер: способность ИИ к самовоспроизводству не является угрозой

IT-эксперт, разработчик сайта kremlin.ru Артем Геллер в интервью «Ридусу» прокомментировал предупреждение исследователей компании-разработчика искусственного интеллекта (ИИ) Anthropic о том, что в умной бытовой технике до конца текущего года могут завестись «ИИ-черви» и «ИИ-плесень», а именно — вышедшие из-под контроля нейросетевые модели.