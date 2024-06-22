Патриот РФ Гогунский. Хаматова становится не интересной. Андреасян - мастер кино не за деньги государства! "Злобный интеллектуал" Богомолов

из мира кино: обзор шоу-бизнеса за неделю Зачем Андреасян хочет снять ещё одну «Войну и мир»? Кинокритик Давид Шнейдеров раскритиковал известного российского режиссера с армянскими корнями Сарика Андреасяна за его желание снять полнометражную кинокартину по книге «Война и мир» Льва Толстого.
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