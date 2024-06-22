Патриот РФ Гогунский. Хаматова становится не интересной. Андреасян - мастер кино не за деньги государства! "Злобный интеллектуал" Богомолов

Михаил Уже сняли и "А зори здесь тихие", и "Тихий Дон", и "Анну Каренину"..... Что называется - сработали на урну ! Не надо больше портить классику, пожалуйста !!!

ВТ Врам Тавризов Михаил, это потому что часть наших людей ещё избалована настоящим искусством А нынешний ширпотреб - для прохожих в искусстве