Патриот РФ Гогунский. Хаматова становится не интересной. Андреасян - мастер кино не за деньги государства! "Злобный интеллектуал" Богомолов

Политика как он...
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Политика как она есть

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Комментарии
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Михаил
Уже сняли и &quot;А зори здесь тихие&quot;, и &quot;Тихий Дон&quot;, и &quot;Анну Каренину&quot;..... Что называется - сработали на урну ! Не надо больше портить классику, пожалуйста !!!
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9 час.
ВТ
Врам Тавризов
Михаил, это потому что часть наших людей ещё избалована настоящим искусством А нынешний ширпотреб - для  прохожих в искусстве
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8 час.
Михаил Гринжук
Пора перестать выпускать в прокат третьесортное дерьмо которое все равно не превзойдет старую как не лезь жопой на елку а все равно обдерешь её.
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2 час.

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