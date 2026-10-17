Махачкалинское «Динамо» и тольяттинский «Акрон» сыграли вничью со счетом 1:1 в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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