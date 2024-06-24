Концерт на День Молодёжи в ДК “Центральный” 🗓 27 июня, 12:00 📍 Горького, 85 📍 Вход свободный 🎉 Интересный Сочи.
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Концерт на День Молодёжи в ДК “Центральный” 🗓 27 июня, 12:00 📍 Горького, 85 📍 Вход свободный 🎉 Интересный Сочи.