Журналист The Hockey News о Федорове в «Детройте»: «Болельщики ждут его, но сейчас нет признаков того, что «Ред Уингс» рассматривают смену тренера»

Ранее ЦСКА объявил о решении не продлевать контракт с главным тренером Сергеем Федоровым, выигравшим два Кубка Гагарина подряд, после вылета от «Локомотива» (1-4) в 1-м раунде нынешнего розыгрыша плей-офф.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии