Paul Krugman: “Trump’s support for Putin is unique in American history. Previous administrations have made deals with erstwhile adversaries, as Nixon did with China, and given up on support for failing allies, as the U.
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