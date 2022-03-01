Еще один экс-боец UFC может стать соперником Резникова в гран-при АСА

Российская лига АСА продолжает представлять участников гран-при в легком весе.Очередным бойцом, подписавшим контракт, стал американец Луис Пенья (10-3), который с 2018 по 2021 годы выступал в лиге UFC.
Популярные статьи
- «Долгие 8 лет мы ожидали спасения от геноцида со стороны, пока еще действующего, киевского режима». Гроссмейстер Карякин поддержал решение Путина о спецоперации
- Веснина и Калинская выступили против военных действий на Украине
- Медведев об уходе «Йокерита» и Риги из КХЛ: «Лига это преодолеет. Вред будет нанесен латвийскому и финскому хоккею»
Свежие комментарии