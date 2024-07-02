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В Пензе работник дорожно-строительной фирмы пойман за взятку в 1 миллион рублей

В Пензе работник дорожно-строительной фирмы пойман за взятку в 1 миллион рублей

Начальник отдела материально-технического снабжения общества с ограниченной ответственностью предложил представителю другой коммерческой организации взятку в размере одного миллиона рублей за заключение договора поставок для исполнения государственного контракта.

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