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Царьград

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У Европы не осталось оружия, способного повлиять на ситуацию на Украине

У Европы не осталось оружия, способного повлиять на ситуацию на Украине

Россия демонстрирует военную мощь, которой Запад не ожидалИнструментов, которые могут оказывать военное давление на Россию у Запада не осталось, пишет РИА Новости, ссылаясь на бывшего американского разведчика Скотта Риттера.

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