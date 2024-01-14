День трубопроводных войск Вооружённых Сил Российской Федерации

14 января в Российской Федерации отмечается День трубопроводных войск Вооруженных сил РФ. Без этого рода войск в настоящее время сложно представить себе полноценное обеспечение вооруженных сил горюче-смазочными материалами и пресной водой.
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