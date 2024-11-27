Детей мигрантов не примут в школы без знания русского языка – законопроект внесён в Думу

лл лина любимцева Законопроект внесен... Только будет ли принят? А если примут, кто будет контролировать исполнение? Или опять все спустят на самотек?...

ВТ Владимир Тимошков Чего там принимать и обсуждать. Только жёсткое нет. Чурки иолько силу понимают.