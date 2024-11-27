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Детей мигрантов не примут в школы без знания русского языка – законопроект внесён в Думу

Детей мигрантов не примут в школы без знания русского языка – законопроект внесён в Думу

Успехи России   Детям мигрантов придётся изучать русский язык, чтобы учиться в школах – такой законопроект был внесён вчера в Госдуму РФ.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Законопроект внесен... Только будет ли принят? А если примут, кто будет контролировать исполнение? Или опять все спустят на самотек?...
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5 час.
ВТ
Владимир Тимошков
Чего там принимать и обсуждать. Только жёсткое нет. Чурки иолько силу понимают.
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4 час.
Александр Шипилов
Вообще вопрос не так поставлен. Зачем нужны  нам семьи, нам же нужны рабочие руки и всё. Поработал и домой, как во многих  дружественным нам странам. А Володин всё мутит воду,а зачем??????????
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4 час.

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