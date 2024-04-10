На теле погибшего певца Евгения Кунгурова не обнаружили следов насилия

В центре Москвы найдено тело известного оперного исполнителя Евгения Кунгурова. Согласно информации, предоставленной правоохранительными органами, на артиста не обнаружено следов насилия, что дает основания предполагать возможное самоубийство.
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