Решение сложной проблемы со светом показывает, что время может идти только вперед

Поведение света может быть также фундаментально связано со стрелой времени. Свет – это то, с чем мы хорошо знакомы в нашем мире, но при детальном рассмотрении он все же может подкинуть несколько невероятных сюрпризов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии