Скульптор Алексей Щитов: «Мне очень повезло с педагогами»

Пётр I у подножия кремлёвских стен, памятник труженикам тыла в самом кремле, бюст академику Сахарову и даже Евгений Евстигнеев в образе профессора Преображенского – эти и многие другие работы скульптора Алексея Щитова стали символами Нижнего и любимыми локациями для туристов.