Госкорпорации обяжут выплатить в казну 50% цены национализированных активов

Правительство предложило обязать госкорпорации компенсировать бюджету 50% рыночной стоимости компаний, которые оказались в госсобственности и были переданы им «на основании судебных решений», следует из внесенных в Госдуму поправок.
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