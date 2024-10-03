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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Госкорпорации обяжут выплатить в казну 50% цены национализированных активов

Правительство предложило обязать госкорпорации компенсировать бюджету 50% рыночной стоимости компаний, которые оказались в госсобственности и были переданы им «на основании судебных решений», следует из внесенных в Госдуму поправок.

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