В Орловской области к 8 марта рекордно потеплеет

В Орловской области приход весны стал ощущаться в этом году весьма быстро. Начиная с 1 марта, температура воздуха понемногу ползёт вверх, а к концу недели небесная канцелярия и вовсе подарит орловцам почти апрельское тепло.
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