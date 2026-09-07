Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи«Гибкая» политикаНикол Пашинян, лидер «бархатной революции» и глава Армении с 2018 года, явно нацелен на ликвидацию традиционных связей с Россией и интеграцию с западным миром (США и ЕС).