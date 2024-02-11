Ночь злых «Гераней» и сорванная пьянка в честь Сырского — это Харьков, 10 февраля

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Комментарии
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В
Владимир
А когда будут бить по телецентрам и интернету?
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12 час.
ДП
Дмитрий Пузанов
Когда польза для нас от этого удара превысит пользу (для нас же) от их существования.
Ответить
6 час.

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