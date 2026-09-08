Думаю, что очень показательны не сами выборы в Саксонии, а реакция на них. Коллективный, якобы демократический Запад все время твердит, что выборы — это лакмусовая бумажка демократии.
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