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Царьград

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Панкратов: Латвия не может обеспечить Венгрию нефтью и газом

Панкратов: Латвия не может обеспечить Венгрию нефтью и газом

Эксперт назвал рижские предложения Будапешту "дешёвой политической вывеской".Латвия не располагает ни серьёзной нефтедобычей, ни ресурсной базой, способной обеспечить Венгрию газом, но пытается продать Будапешту дешёвую политическую вывеску.

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