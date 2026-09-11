Панкратов: Латвия не может обеспечить Венгрию нефтью и газом

Эксперт назвал рижские предложения Будапешту "дешёвой политической вывеской".Латвия не располагает ни серьёзной нефтедобычей, ни ресурсной базой, способной обеспечить Венгрию газом, но пытается продать Будапешту дешёвую политическую вывеску.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВЕ Генерал Гурулёв п...
- ВЕ Генерал Гурулёв п...
- Израиль намерен з...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым