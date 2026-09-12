Банк России снизит ключевую ставку на 1,5% до конца 2026 года

Центробанк России может снизить ключевую ставку на 1-1,5% к концу 2026 года. Петр Щербаченко, доцент Финансового университета, связывает это с замедлением инфляции.
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Так "может снизить" или "снизит". Автор на перепутье.