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Мошенница хотела оформить кредит на школьника из Барнаула, но помешал отец

Мошенница хотела оформить кредит на школьника из Барнаула, но помешал отец

Молодого человека напугали тем, что он не получит аттестацию В Алтайском крае мошенница позвонила 11-класснику одной из школ Барнаула, представились сотрудниками Минобразования и заявили, что он до сих пор не зарегистрирован на образовательном и не получит аттестацию, сообщает региональное МВД.

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