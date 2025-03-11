Мошенница хотела оформить кредит на школьника из Барнаула, но помешал отец

Молодого человека напугали тем, что он не получит аттестацию В Алтайском крае мошенница позвонила 11-класснику одной из школ Барнаула, представились сотрудниками Минобразования и заявили, что он до сих пор не зарегистрирован на образовательном и не получит аттестацию, сообщает региональное МВД.