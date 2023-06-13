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Доктор Мясников назвал лучшее средство от похмелья

Доктор Мясников назвал лучшее средство от похмелья

Ученые Московского физико-технического университета (МФТИ) создали уникальный препарат, который позволяет полностью снять симптомы опьянения.

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