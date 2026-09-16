Ветбиохим выявил отсутствие вируса Ауески в вакцине «Мультикан-8»

Компания "Ветбиохим" заявила об отсутствии вируса Ауески в вакцине "Мультикан-8". Несмотря на выявление вируса Россельхознадзором, компания с 18 августа изымает и уничтожает серию вакцины, проводя дальнейшие исследования на контрольных пробах.