Ветбиохим выявил отсутствие вируса Ауески в вакцине «Мультикан-8»

Компания "Ветбиохим" заявила об отсутствии вируса Ауески в вакцине "Мультикан-8". Несмотря на выявление вируса Россельхознадзором, компания с 18 августа изымает и уничтожает серию вакцины, проводя дальнейшие исследования на контрольных пробах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Без России никак....
- ХЛ Американский само...
- Заместитель главы...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым