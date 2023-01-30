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Шольц начал борьбу с главной русофобкой Германии

Шольц начал борьбу с главной русофобкой Германии

Шольц начал борьбу с главной русофобкой в Германии Текст: Олег Исайченко Похоже, давние противоречия между канцлером Германии и главой МИД ФРГ обострились с новой силой.

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