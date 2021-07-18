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Ислам Махачев – Чендлеру: «Ты пришел из Bellator, я хочу проверить твои навыки. Погнали»

Легковес UFC Ислам Махачев бросил вызов бывшему чемпиону Bellator в легком весе Майклу Чендлеру. «Чендлер, если ты меня слышишь, погнали, давай сделаем это.

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