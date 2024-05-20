В список смотровых площадок Сочи: Откуда смотреть на Адлер 📍 Находится у пересечения Белых Акаций и 10 лет Октября.
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В список смотровых площадок Сочи: Откуда смотреть на Адлер 📍 Находится у пересечения Белых Акаций и 10 лет Октября.