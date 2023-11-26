Китай установил новый рекорд по импорту оборудования для чипов

Продажи компаний-импортеров полупроводников в Китае в третьем квартале 2023 года достигли нового рекорда, сообщает “Московский комсомолец” со ссылкой на Всероссийскую общественную организацию Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей.
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