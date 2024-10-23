Марочко: силы РФ продвижением у Тернов берут в полуохват ВСУ в Северске ДНР

Военный эксперт Андрей Марочко заявил ТАСС, что российские военнослужащие в ходе продвижения у села Терны постепенно берут в полуохват группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ), дислоцированную в Северске Донецкой народной республики (ДНР).
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