Вчерашняя игра, напомним, закончилась разгромным счётом 10:2 — в пользу архангелогородцевНа послематчевой пресс-конференции исполняющий обязанности главного тренера «СКА-Уральский трубник» Олег Хайдаров был явно расстроен исходом матча и прямо заявил об этом журналистам.
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