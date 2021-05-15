Чехия огрызнулась на решение России включить ее в список недружественных стран

В МИД Чехии спрогнозировали негативные последствия для туризма и торговли от решения России. Как стало известно, МИД Чехии «рассматривает решение РФ как еще один шаг к обострению отношений не только с Чехией, но и с ЕС в целом и его союзниками.

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