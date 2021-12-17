Происшествия

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В Иркутске местный житель приговорен к семи с половиной годам лишения свободы за сбыт героина

В апреле 2021 года подсудимый, действуя из корыстных побуждений, приобрел у неустановленного лица около 300 грамм наркотического средства героин.

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