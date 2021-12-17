В Иркутске местный житель приговорен к семи с половиной годам лишения свободы за сбыт героина

В апреле 2021 года подсудимый, действуя из корыстных побуждений, приобрел у неустановленного лица около 300 грамм наркотического средства героин.
Происшествия7 подписчиков
Популярные статьи
- Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту наезда автомобилем на сотрудников ГИБДД в Санкт-Петербурге
- Председатель СК России провел встречу с родственниками погибших на шахте «Листвяжная»
- Накануне Дня Конституции Российской Федерации в территориальных органах МВД России сотрудники подразделений по вопросам миграции в торжественной обстановке вручили юным 14-летним россиянам паспорта
Свежие комментарии