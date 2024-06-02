Россиянам рассказали, как бесплатно отдохнуть в санатории

Путевки доступны только тем, чье заболевание входит в список Минздрава Каждый россиянин может бесплатно по полису обязательного медицинского страхования отдохнуть в санатории для того, чтобы облегчить последствия врожденной патологии, побороть хронические недуги, пройти реабилитацию после болезни, пишет «Российская газета».
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