Тотальная война НКВД и НКГБ с бандеровцами: путь к ликвидации УПА и ОУН в западных областях Украины Ольга Вайленко9 октября 1944 года в СССР был издан совместный приказ НКВД и НКГБ, который стал знаковым событием в истории борьбы советских властей с украинскими националистическими силами.