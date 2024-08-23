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Тотальная война НКВД и НКГБ с бандеровцами: путь к ликвидации УПА и ОУН в западных областях Украины

Тотальная война НКВД и НКГБ с бандеровцами: путь к ликвидации УПА и ОУН в западных областях Украины

Тотальная война НКВД и НКГБ с бандеровцами: путь к ликвидации УПА и ОУН в западных областях Украины Ольга Вайленко9 октября 1944 года в СССР был издан совместный приказ НКВД и НКГБ, который стал знаковым событием в истории борьбы советских властей с украинскими националистическими силами.

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