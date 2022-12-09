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Генменеджер «Авангарда» о работе с Крыловым: «Непростой руководитель, импульсивный. Когда проигрываем — на глаза ему лучше не попадаться»

Генменеджер «Авангарда» высказался о работе с главой клуба Александром Крыловым. — Насколько у вас с ним одинаковое видение хоккея? У вас вообще бывают споры? — Одинакового видения добиться тяжело.

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