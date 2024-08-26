Соединенные Штаты крайне недовольны развитием ситуации в Грузии в преддверии парламентских выборов и готовят в стране "цветную революцию", сообщили в пресс-бюро российской Службы внешней разведки 26 августа.
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