Технически Intel готова упаковывать чипы для клиентов TSMC Спрос на ускорители в...

Технически Intel готова упаковывать чипы для клиентов TSMCСпрос на ускорители вычислений Nvidia растёт опережающими темпами, и одной из причин непропорционального увеличения предложения являются проблемы с упаковкой чипов на мощностях TSMC.
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