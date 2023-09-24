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Саккари о тех, кто напоминал, что у нее был только один титул: «Все эти годы было очень тяжело. Наконец-то я могу в какой-то мере их заткнуть»

– Мне кажется, боевой дух, то, что я не сдаюсь в большинстве случаев, моя надежная игра. Я атлетичная, поэтому меня трудно пробить.

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