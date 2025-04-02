Суд отказался вернуть экс-сенатору Шпигелю предметы живописи и старинные книги

Измайловский суд Москвы не стал возвращать бывшему сенатору Борису Шпигелю предметы живописи и старинные книги, которые были изъяты в ходе предварительного следствия и арестованы до фактического исполнения приговора в его отношении.
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